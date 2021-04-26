桃園市義勇消防總隊防火宣導大隊蘆竹分隊於25日晚間在蘆竹區自己人餐廳辦理「蘆竹防宣分隊成立20週年暨績優人員表揚餐會」，蘆竹防宣姊妹們長年落實住宅火災預防宣導工作，協助消防局推動各項防火宣導、居家安全訪視工作的腳步，可謂遍及蘆竹區大街小巷，這些人員不畏辛勞，致力居家防範火災宣導工作且不忘提攜後進，力求年輕新血綿延不絕、均齡維持年輕化。

蘆竹防宣分隊成立於2001年，迄今已屆滿20年，服務年資達20年者計有分隊長吳綉絹等7位同仁，另年資滿10年者也有8位，服務資深多年實屬不易，也因應母親節到來，蘆竹區議員褚春來、郭麗華、劉勝全、張桂綿等民意代表在活動中幫同為母親角色的防宣姐妹們切蛋糕慶祝，感念平時為了蘆竹地區及家庭辛勞的付出，場面熱鬧溫馨。

蘆竹消防分隊長余順明表示，蘆竹防宣分隊吳分隊長本身是位美髮師，除了落實家戶訪視，也不忘利用己身所長積極推動公益活動，為地方獨居老人及低、中低收入戶免費實施義剪，並利用機會教導民眾相關防火觀念、用火用電安全及避難逃生知識，充分落實「預防勝於搶救」的觀念；特別一提，其中隊上有一對母女檔玉雲及香嵐，平時各自從事各自工作事務，相聚時刻幾乎都在參加隊上勤務之際，也讓彼此更加珍惜一起出勤服務時光，蔚為佳話。

桃園市政府消防局第三大隊大隊長殷明坤表示，蘆竹防宣分隊成員們以一步一腳印方式，將防火防災知識推廣給每一位民眾，充分提升了轄區民眾的居家防火安全，在這成軍20周年的日子，特別感謝防宣姐妹無私奉獻付出。

(中時 )