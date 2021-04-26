李霈瑜（大霈）去年主演電影《消失的情人節》一舉入圍金馬獎最佳女主角，先前她更曾拿下金鐘獎最佳生活風格節目主持人，跨界實力備受肯定，大霈到POP Radio《夢想起飛》與主持人莊雅清、海裕芬（海芬）暢聊逐夢故事，其中大霈和海芬曾在電視劇《必娶女人》合作，大霈卻一時記不起是哪部作品，讓海芬直呼切心！下秒大霈終於想起，竟對著海芬大吼「必娶！」讓海芬瞬間笑翻表示「再說那個詞就要揍你兩拳」。

19歲自模特兒入行至今跨足主持、影劇、音樂領域，大霈分享能支撐自己走下去的關鍵是「不以人氣或名利作為目標」，從工作獲取成就感。她坦言電影上映後，走在路上越來越多人認得她，她私下生活隨興自在，常被提醒要記得自己是女明星，「就覺得天哪！我還是習慣穿睡衣出門遛狗呀」；談及被拍到跟男性友人日常互動狀似親密，她也自嘲「現在會記得跟人保持1.5公尺安全距離」。

面對走紅後受到關注，大霈曾一度感到茫然，但她調適得很快，「不是負面的事，只是第一次遇到這樣的情況，既然來了就要享受它」，大霈仍堅持保有初心，把演藝工作單純視為工作，認真做最踏實。

回憶初次跟《消失的情人節》導演陳玉勳、監製李烈、葉如芬見面，大霈形容「感覺3位大神從天上下凡來見我」，戲拍完了大霈和陳玉勳的師徒情仍在，後來參演其他影劇，陳玉勳每集看完還會給出評語或建議，「有人可以盯你、管你、跟你討論是很幸福的事」，陳玉勳還會說「你第幾集哪一段除了這個演法，再給我其他3種演法」，讓海芬聽完直說大霈真的很幸運，「人最怕到了一定的年紀或地位後，沒人跟你說真心話」。

大霈曾經極度沒有自信，海芬主動約她見面談心，大霈笑說「有偶像變導師、明星變朋友的感覺」，慶幸迷茫時海芬及時給出建言。海芬也分享過往遭遇瓶頸「一度覺得活不下去」，當時幸運獲得偶像張小燕、陶晶瑩等人開導，「謝謝他們給了我活下去的動力，能繼續做好喜歡的工作」，也更能感同身受大霈低潮時的心境。

大霈(中)感謝低潮時視為主持偶像的海芬(左)主動約她見面談心(POP Radio提供)

大霈(右)在《夢想起飛》與主持人莊雅清(中)、海芬(左)暢聊逐夢故事(POP Radio提供)

(中時 )