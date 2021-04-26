交通部提出台鐵改革方案，以「安全、安定、轉型」作為3大目標，外界提出先提高票價，克服負債問題，對此，交通部長王國材表示，首要目標是解決安全疑慮，談票價不合理，目前會協助台鐵活化資產增加收入。

王國材26日前往基隆和平島進行考察，媒體聯訪時他提及，台鐵目前有4000多億債務，其中借款1400多億及每年600多億退撫費用，政府將針對二部分進行緩解，包括每年48億補助退撫金，把過去未來要負的退休金676億逐年降低，以及每年全台無人招呼站、服務性站11億虧損。

但外界認為，台鐵負債數千億，即使政府每年補助59億也是杯水車薪，王國材則指出，政府每年預算都有其他需要施作的重點，無法一次拿出一大筆錢把債還掉，現在研擬的補助是延續性，可以減少財務惡化，而除了政府補助外，也希望台鐵透過資產活化增加收入，讓損益平衡，不僅台鐵自己要努力，政府也會給予協助。

王國材也強調，台鐵首要解決的是安全問題，現階段談提高票價相當不合理，過去台鐵資產開發不完整，應先努力提升收入，待未來財務負擔減輕，才會思考下一步。

(中時 )