有民眾在國家發展委員會的「公共政策網路參與平台」提議「開放天竺鼠可以被帶上台鐵與高鐵」，交通部26日回應表示，現行台鐵、高鐵「旅客運送契約」已有旅客攜帶寵物乘車的規定，鐵路機構自己就可以決定是否開放天竺鼠；若需修改契約，則修改完報交通部備查即可。台鐵及高鐵則表示，現行規定是正面表列可攜帶上車的寵物，台鐵5種、高鐵6種；收到公文將再研議。

民眾ＲONEY在公共政策網路參與平台的「提點子」建議可以帶天竺鼠上雙鐵，從1月20日到2月26日短短38天收到5110個附議，因此成案。交通部表示4月26日之前會給出回應。

交通部路政司26日表示，旅客攜帶寵物乘車規定已經訂在鐵路運送規則第23條第1項：「旅客不得將危險物品、靈柩、屍體、未經鐵路機構許可之動物及對旅客、鐵路有危害或騷擾之虞之物品攜入車內。但警犬、導盲犬及專業訓練人員於執行訓練時所帶同之導盲幼犬，不在此限。」同規則第73條第1項規定：「鐵路機構應依本規則規定訂定旅客、包裹及貨物運送契約，報請交通部備查後公告實施；變更時亦同。」。

由於台鐵、高鐵旅客運送契約已有旅客攜帶寵物乘車相關規定，因此交通部請台鐵局及鐵道局督導台灣高鐵公司綜合考量車廂空間、安全與公共衛生、其他旅客權益等併為檢討研議，倘有涉及須修正旅客運送契約，只要修完報交通部備查即可。

根據台鐵旅客運送契約，攜帶貓、狗、兔、魚蝦、小型寵物鳥類等寵物裝入長55公分、寬45公分、高38公分以下寵物箱、袋且包裝完固、無糞便漏出之虞，放置於座位下得攜帶乘車。寵物推車經收納摺疊符合上開尺寸者，始可攜帶乘車。台鐵表示，現行規定是正面表列上述5種動物可帶上車。

高鐵則表示現行規定是「原則禁止」，但「表列開放」犬、貓、魚、蝦、烏龜、兔子6種寵物可帶上車，且需安置於長、寬、高尺寸小於55公分、45公分、38公分之容器內，全程不離開容器內部，且包裝需完固無糞便、液體漏出之虞，並置放於座位下方空間，每位購票旅客以攜帶1件為限。

高鐵並補充，高鐵列車主要以載送旅客為主，在不妨礙其他旅客及營運安全前提下，高鐵公司願盡量提供旅客服務。但考量每位旅客對寵物之接受度不同，以及列車空間有限，經評估後開放以上6類寵物。

(旺報 )