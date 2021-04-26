連接器廠—優群(3217)因NB相關需求強勁，第1季稅後盈餘為1.39億元，年成長19.83%，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為1.55元，優群表示，目前客戶訂單狀況良好，今年營運可望延續往年趨勢逐季成長至第3季，今天盤中股價強勢大漲。

遠距生活相關需求自去年延續到今年第1季，Type-C、Long DIMM及NB相關需求強勁，優群第1季營運淡季不淡，單季合併營業收入為6.77億元，年成長43.13%，營業毛利為2.73億元，年成長21.88%，由於上游材料價格上揚，單季合併毛利率40.33%，年減7.06個百分點，營業利益為1.64億元，年成長23.31%，營業淨利率為24.22%，年減3.95個百分點，稅後盈餘為1.39億元，年成長19.83%，為歷年同期新高，每股盈餘為1.55元。

優群表示，儘管有電子供應鏈缺料問題干擾，但客戶訂單狀況良好，今年營運可望延續往年趨勢逐季成長至第3季，且每一季都會比去年同期好，全年業績亦可望優於去年。

(時報資訊)