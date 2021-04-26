因防疫限制措施而走弱的旅遊類股反彈走高，以及全日空（ANA Holdings）的全年虧損可望小於預期，周一日經225指數早盤收漲0.26%，為29,095.36點，盤中一度跌0.43%。東證一部指數晨收漲0.17%，為1,918.22點。

投資人對防疫限制的擔憂有所緩解，觀光旅遊類股在近幾周大跌後反彈，成為今日盤中的領漲族群。

上周五日本政府對東京、大阪等4地發布「短暫而強力」的緊急事態宣言，要求餐廳、酒吧和提供酒飲的卡拉OK場所關閉，並要求大型運動賽事必須在不開放觀眾進場的情況下舉行。

Monex Securities首席策略師Takashi Hiroki表示，投資人正在買回受疫情打擊的類股，因看好在政府宣布緊急事態後，疫情將降溫。

全日空大漲5.30%，該公司表示全年營業虧損將小於先前預測。

鐵路公司表現強勁，東海旅客鐵道、西日本旅客鐵道和東日本旅客鐵道分別上漲4.03%、3.34%和2.73%。

負責經營和管理東京迪士尼度假村的Oriental Land Corp漲2.58%。

醫療網路服務商M3一度重挫逾7%，目前跌逾5%，該公司上季業績雖然樂觀，但未提供全年財測。

(時報資訊)