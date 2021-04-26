資深媒體人黃暐瀚。(資料照)

網路今(26日)有一份民調顯示，台中市長盧秀燕施政滿意度，從去年7月的5成4，飆升至今已達7成1，無論和立法院副院長蔡其昌或民進黨立委何欣純競選台中市長，都是倍數領先。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書寫下，以目前的民調來看，不管是立法院副院長蔡其昌，還是民進黨立法委員何欣純，都打不贏盧秀燕，如果民意沒有太大的變化，2022盧秀燕連任台中市長的機率，「非常地高」。

根據《美麗島電子報》民調結果顯示，盧秀燕在2020年7月的民調中，施政滿意度為54.3%，不滿意度為36.2%，而最新調查顯示，施政滿意度達到71.4%，較去年成長17.1%，不滿意度則降至23.9%。

對於此民調，黃暐瀚26日在臉書提到，有台中的朋友詢問他，「美麗島電子報的民調是準不準啊?」他直接跟大家報告結論「當然準，非常準」，因為他在2018年、第一年出來當評論員時，常與美麗島電子報董事長吳子嘉董事長一起錄影，當年的縣市長選舉，美麗島電子報民調結果與選舉結果100%吻合。

黃暐瀚分析，民調高高低低，美麗島電子報2019年六月做的盧秀燕民調，當時的市政滿意度才38%，不滿意近48%，不過2年多過去，市府的滿意度衝上七成，不滿意的下降到23.9%，這都代表了市民對於「市長個人」，與「市府團隊」，越來越滿意，這是騙不了人的。

另外，當民調進一步詢問民眾「如果只有國民黨盧秀燕和民進黨蔡其昌競選台中市長，您會投給誰？」結果顯示，有54.7％選擇盧秀燕，24.4％選擇蔡其昌，雙方差距達30.3個百分點。若詢問民眾「如果只有國民黨盧秀燕和民進黨何欣純競選台中市長，您會投給誰？」結果顯示，有58.2％選擇盧秀燕，20.8％選擇何欣純。

黃暐瀚提到，吳子嘉經過明查暗訪加分析，認為前台中市長林佳龍「不會選2022的台中市長」，那麼可能的人選，就落在蔡其昌與何欣純的身上了；因此，他認為，以目前的民調來看，不管是蔡其昌還是何欣純，都打不贏盧秀燕，「如果民意沒有太大的變化，2022盧秀燕連任台中市長的機率，非常地高」。

(中時新聞網)