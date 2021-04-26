Selina（右）與任媽。（任性eat下提供）

任家萱（Selina）2021年跨足副業，化身「闆娘」推出粥品，繼之前饕客讚不絕口的2款主打粥品，將於5月再接再厲推出新口味，分別為鹹食的松露野菇粥及甜食的紅豆紫米粥，由於下周將舉辦粉絲品嚐見面會，本尊首度與消費者面對面互動，是否做好準備在第一時間聆聽真心話？Selina表示：「消費者的反饋很重要，我也不怕他們說實話，像之前就有反應粥口味偏淡，但是闆娘的堅持是不會變的，我的理想就是，要讓大家吃得健康，一起學會欣賞食物的原味。」

Selina對於副業全心投入，這幾個月來燒腦，反覆與團隊開會討論，做了許多評估才拍板定案，她分享，為了迎接夏天，想出一款甜的粥，針對綠豆還是紅豆討論了很久，後來覺得女生每個月都會有特別想吃甜的生理期：「希望能推出，在家就能享受被寵愛的滋味，第一次試吃紫米紅豆粥就驚艷，最後把糖的比例調降，改用赤砂糖，讓享受更無負擔。」她更以職業吃貨分析口感，「吃得到整顆紅豆，鬆鬆軟軟的很療癒，再加上黏黏糯糯的紫米，口感十足，暖胃補血，吃甜食也兼顧健康」，為女性顧客貼心研發。

因應5月母親節來臨，Selina與團隊「超前部署」，為大家貼心準備寵愛媽媽粥品好禮開放預購；母親節除了送上美味好粥，還有什麼驚喜？孝順的Selina透露，前陣子做了健康版滷肉，任媽一直嚷嚷想學，打算母親節當天親自下廚做給媽媽品嚐，再陪媽媽出遊賞花拍美照，爆料直呼：「這是媽媽的最愛，永遠賞不膩的花，拍不完的美照...只要能陪媽媽，不管做什麼她都很開心。」

(中時 )