天后蔡依林Jolin的「Ugly Beauty」台北加演第4場在25日開唱，在開唱前蔡依林PO出一段洗手舞，提醒「防疫時尚怎能等」。

蔡依林舉行第4場小巨蛋返場演唱會前，先在instagram po出與荷蘭知名DJ - R3HAB合作的新歌《Stars Align》，而這支MV中也出現了不少「洗手」的動作，讓蔡依林在演唱會重新設計舞蹈動作，並加拍「dadada洗手舞」再PO到社群，讓歌迷能以輕快歡樂動作感受洗手的重要性，而加拍的洗手舞，蔡依林身空versace條紋外套，內搭綠色Bra及熱褲，而她的舞蹈中彎腰抬手肢體動作，也讓蔡依林擠出半球大秀川字肌。

而蔡依林在PO出洗手舞時也寫下「防疫時尚怎能等」，讓粉絲留言「學起來」、「聽了這首 我現在洗手都多戳幾下」、「我不要洗手舞 因為你握過我的手 所以我偏不洗」、「洗腦歌...會造成一陣轟動呢」、「防疫新指標」。

蔡依林Jolin的MV是與荷蘭知名DJ - R3HAB合作的新歌《Stars Align》，在MV中搶先穿搭FENDI Vertigo系列新裝，黃色泳裝搭配FF logo 透視設計洋裝，展現女神不凡霸氣與性感魅力。

Vertigo系列為FENDI 與紐約視覺藝術家 Sarah Coleman 在 Design Miami/ 邁阿密設計展首度攜手合作之後的再度合作設計，以1970年代的迷幻濾鏡，對 FENDI 經典的 FF 主題圖案加以扭曲，進行全新的詮釋，創造出極具吸引力的全新 FF Vertigo 圖案。

(中時新聞網)