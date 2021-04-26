29歲林姓女子25日晚間開車衝撞路檢點，警方連開2槍，，坐在副駕駛座的林女不幸中彈傷重不治。（翻攝畫面）

29歲林姓女子開車送友人到醫院急救。（翻攝畫面）

警方在車上查獲10包毒品，2包海洛因0.75公克、1包安非他命0.32公克及7包的毒品殘渣袋。（翻攝畫面）

警方在車上查獲10包毒品，2包海洛因0.75公克、1包安非他命0.32公克及7包的毒品殘渣袋。（翻攝畫面）

29歲林姓女子25日晚間開車搭載30歲林姓女友人，行經新北市新莊區中港東路、中港三橋口遇警方臨檢，林女加速衝撞逃逸，警方連開2槍制止，坐在副駕駛座的林女不幸中彈，林女將友人送醫後逃逸，友人最後傷重不治，林女今（26日）凌晨2時許由律師陪同下向警方投案，案由警方偵辦中。

警方調查，林女為毒品列管人口，林姓友人同樣有毒品等前科，林女25日晚間開車搭載林姓友人行經新北市新莊區中港東路、中港三橋口，新莊警分局在該處執行攔檢勤務。

兩人佯裝鎮定受檢，警方清查車號卻發現，車主竟然是詐欺通緝犯，於是要求兩人下車受檢，林女卻反而加速先衝撞前方停等紅燈的小貨車，潘姓警員立即上前攔阻，該車又迅速倒車，潘員擔心任意衝撞會波及無辜立即連開2槍制止。

林女逃逸後發現林姓友人中彈，林女將友人丟包林口長庚醫院後急診室後，隨即搭計程車逃離現場。

新莊警分局組成專案小組，事後也在醫院附近尋獲肇事車輛，員警聯繫到林女，她在凌晨2時30分由律師陪同下向警方投案。警方在車上查獲10包毒品，2包海洛因0.75公克、1包安非他命0.32公克及7包的毒品殘渣袋。

警方研判2人因為攜毒藏毒，擔心遭警方查獲，才會大膽衝撞警方路檢點，目前也已聯繫死者家屬到場，並報請檢察官進行相驗。

新莊警分局表示，潘員因社會大眾及自身安全遭受危害，情況緊急、危害迫在眉睫，為保護員警及他人安全、依照警械使用條例正確大膽用槍防衛，警方絕對支持，也呼籲民眾不要挑戰警方嚴正執法。

(中時 )