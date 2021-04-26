中天主播簡至豪。（中天電視台提供）

第一屆《中天新媒體網紅.主播選拔大賽》每位參賽者都大有來頭，讓活動增添不少亮點，其中最令人意想不到的參賽者，就是音樂製作人祝鏘博，他的經歷受到評審青睞而獲選為「外掛祖」入圍者。對於他的參賽讓人充滿好奇，祝鏘博透露過往「錯失」的經驗，讓他更加要把握機會：「以前有個節目叫做《冒險王》，其實孫總（孫德榮）本來要找我去主持，但那時候才剛進大學，覺得自己根本無法勝任這個角色，還給了孫總一堆藉口，結果後來接棒的主持人明道，就這樣大紅大紫，這點也變成我人生中一直都覺得很可惜的事。」這回報名選拔大賽，他提到有跟孫德榮說，深知當年《冒險王》成為祝鏘博心中的遺憾，因此非常力挺他能夠在選拔大賽脫穎而出。

祝鏘博也分享另一個讓他堅決參賽的原因，他提及有一天媽媽回家就馬上要他參賽，這讓家族成員都相當困惑，更開起家庭會議，原來他和中天當家主播盧秀芳是鄰居，媽媽與主播盧秀芳聊完後，認為兒子只要有機會就要學著去嘗試，而主播盧秀芳的新聞專業，以及私下親民且樂於助人的性格，早已是大家心中的榜樣，祝鏘博說：「平常都有看盧主播報新聞，她公平公正的態度，以及播報時的自信心，都深深吸引我，因此她說的任何話，我都非常相信。」《盧秀芳辣晚報》的轉變，也更加堅定祝鏘博想進入新聞領域的決心，他認為自己畢竟沒有專業新聞背景，絕對不可能和傳統新聞掛上邊，但隨著中天電視在新媒體領域大放異彩，除了維持新聞專業素養外，又能加入生活元素，因此他認為自己的音樂人與運動達人的身份，或許能激盪出不一樣的新聞內容。

日前，中天也邀請參賽者參與《新聞龍捲風》錄影，節目上可為自己拉票衝人氣，祝鏘博錄影時，讓節目主持人簡至豪動念即興出題，拿出主播稿讓祝鏘博現場發揮，看著緊張不已的祝鏗博，一旁來賓黃敬平忍不住出面緩頰：「在專家面前班門弄斧，那你也在他面前唱歌啊！」在歡樂的氛圍下，祝鏘博鼓起勇氣嘗試播報，簡至豪還製造情境題想盡辦法干擾，甚至趴在地上訓練核心肌群，讓祝鏘博見狀險播到岔氣，但他第一次播報有模有樣，讓簡至豪與黃敬平都給予好評，簡至豪也親自示範記者在事發現場，該怎麼快速吸收事件資訊，並轉換成觀眾聽得懂的語言，超專業的示範，讓祝鏘博看得目瞪口呆。

第一屆「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」目前持續進行每位入圍參賽者的網路人氣票選，預計進行至5月 7 日，『網路新聞主播』、『新聞 YouTuber/直播記者』各組獲得人氣王票選前三名者，可無條件晉級5月8日決賽！『外掛組』的票選結果則將納入決賽成績，但不影響原活動其他兩組的錄取名額！相關活動資訊請至「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」官網。

(中時 )