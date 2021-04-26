STEPH WITH THE DENIAL ❗️ pic.twitter.com/kD6t7pRVN1 — Golden State Warriors (@warriors) April 26, 2021

為了保住可打附加賽的西區第10位置，柯瑞26日繼續火力全開，除了單場投進7顆三分球、包辦37分，更在讀秒階段4罰中3，帶領勇士以117比113險勝來犯的國王，也讓這場昔日師徒的再次對決，仍由「師父」勇士總教練科爾擊敗「徒弟」國王教頭華頓搶走勝利。

首節雙方形成三分大戰，柯瑞雖投進3顆三分球、獨拿11分，可是曾效力勇士的國王前鋒哈里生巴恩斯火力更猛，單節投進4顆三分球、包辦14分，帶領國王打完首節，取得39比32領先，不過向來虎頭蛇尾的國王，接下來才是重點。

來到次節，柯瑞繼續飆進不講理三分球，光在半場就進帳23分，可惜國王也有巴恩斯與希爾德攜手飆分，上半場結束，國王仍以65比63領先；柯瑞第3節繼續飆分，除了得分很快來到33分，也幫勇士打完前3節，反以94比92超前。

柯瑞最後7分19秒重回場上，但他的三分球突然熄火，幸好勇士先靠烏布雷投進超前分，卓雷蒙格林又補進兩分，勇士讀秒階段114比111領先，國王雖追回兩分，柯瑞最後9.2秒兩罰中1，幸好巴恩斯三分出手沒進，柯瑞最後0.7秒兩罰俱中帶走勝利。

除了柯瑞繼續上演三分火力秀，烏布雷也替補貢獻19分、7籃板，威金斯13分，托斯卡諾安德生10分，卓雷蒙格林8分、13助攻與14籃板；國王3人得分破20，希爾德25分最高，哈利柏頓24分，巴恩斯23分，可惜國王虎頭蛇尾的毛病還是改不掉。

(中時 )