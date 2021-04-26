國民黨立委江啟臣。（林至柔攝）

今（26日）立法院召開第10屆第3會期外交及國防委員會第14次全體委員會議報告「近期東亞情勢發展暨對我影響」，國民黨立委江啟臣質詢國安局局長陳明通、陸委會副主委李麗珍，針對政府報告指出「美中對峙長期化」，長期化後，台灣如何在中美對抗中，不淪為籌碼？台灣已逐漸在兩岸關係上喪失主動性的角色，國際各界都比台灣還緊張。陳明通說，兩岸問題不能只單看台灣跟大陸，並重提陸委會主委邱太三的「春暖花開」政策，稱「以後再跟委員報告」 ；李麗珍則說，相應政策非三言兩語能說完，均無直接回應具體政策作為。

江啟臣表示，政府報告指出「美中對峙長期化」，那是否能等同於「共機繞台長期化」？台海已上升至世界上戰機情況最緊張的地區，政府具體的對應政策為何？台灣應拿出主動性，應當美中之間的「橋樑」而非美中之間的「籌碼」。此外，美國總統拜登16日與日本首相菅義偉在白宮舉行會談後的聯合聲明，明載台灣海峽和平與穩定的重要性，是《美日聯合聲明》在52年後再度提及台灣，世界各國對於台海的議題都比台灣本身更緊張，但台灣自己卻老神在在，且加上日、韓與我國也無邦交，都沒有官方的往來，台灣跟日、韓高層也無溝通，很多的訊息實際上是不通的。

陳明通說，共機繞台增加的情況，不僅是單看兩岸，台海議題要看整個東亞，並稱，他不會抱持這麼悲觀的看法，在「納許平衡」下 ，兩岸能做的很多，北京放棄武力對台就和平了。江啟臣追問，詳細作為為何？陳明通重提陸委會主委邱太三的「春暖花開」政策，並稱「以後再跟委員報告」，李麗珍也說，非三言兩語能說完，無直接回應具體政策作為。

江啟臣說，他同意放棄武力對台，但是政府連坐下來談的機會都沒有，只能用喊的，機會真的不大，政府需要正面的舉措，應有更細的專案報告，具體說明在「納許均衡」下，台灣能採取怎樣的平衡、主動性的角色。

(中時 )