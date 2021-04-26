密封元件廠茂順(9942)首季營收創歷史新高，第2季在工作天數恢復正常水準、產能利用率持續推升，業績表現將再向上，2021年全年度年挾著大陸地區車用油封與工業用油封需求持續回溫，以及台灣廠受惠客戶轉單效應，有助營運將重返成長軌道。

茂順為全球第五大密封元件製造商，主要以外銷為主，外銷比重近9成，以歐美市場為主。茂順產品包括油封、混練膠與其他產品，比重分別為84~87%、5~7%與7~9%。在銷售地區方面，歐洲地區18~22%、美洲地區18~22%、大陸地區28~32%，其餘地區28~32%。

茂順台灣南崗廠2019年因中美貿易摩擦導致客戶調整庫存，加上折舊金額增加，獲利呈現衰退，2020年新冠肺炎疫影響歐洲地區客戶控制庫存水準，導致下單意願保守，又讓營運衰退。不過，2021年受惠歐洲主要客戶開始回補庫存，疫情影響許多國際油封大廠產能因人力與運輸問題,導致產能受限，許多國際客戶紛紛轉向茂順下單，進而受惠轉單效應。法人預期，茂順南崗2021年營收及獲利皆可望大幅成長。

在大陸昆山廠方面，2021年，大陸地區車用與工業用油封需求持續增溫，有助茂順昆山廠營收及獲利持續成長。

茂順接單能見度高，目前生產排單已到9月，訂單大增的情形之下，茂順也積極擴充產能，台灣及昆山廠都有計畫在執行，新產能預計第2季起逐月開出，將為今年度營運再添新柴火。

(時報資訊)