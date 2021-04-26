封測廠法說本周起開跑，由力成(6239)、日月光投控(3711)等指標大廠打頭陣。由於半導體供應鏈供需持續吃緊，受惠需求持續暢旺、稼動率持穩高檔，市場看好封測廠2021年首季營運表現可望淡季不淡，第二季動能可望進一步提升，上半年淡季表現續強。

封測族群今（26）日獲市場資金關愛，測試大廠京元電(2449)飆升7.94％至48.95元，續創2004年4月中以來17年高點。日月光投控在買盤敲進下開高走高，放量勁揚4.95％至116.5元，逼近2月中觸及的119元新高價。

測試廠欣銓(3264)開高後放量勁揚5％至48.3元，亦逼近2月中觸及的49.75元新高價。明（27）日將召開法說的力成放量穩揚3.14％至115元，創去年7月中以來9個半月高點，旗下超豐(2441)同步放量走揚3.13％至72.5元。

甫完成併購台灣聯測的矽格(6257)量增穩揚2.33％至52.8元，旗下台星科(3265)則放量勁揚6.1％至34.8元，雙雙回升至月初高點。營運展望轉佳的菱生(2369)量增勁揚5.01％至19.9元，創2014年6月底以來6年10個月高點，早盤維持逾2％漲幅。

擁營運轉機題材的華泰(2329)放量飆升8.1％至19.35元，創2019年8月底以來近20個月高點，惟隨後漲勢逐步收斂至逾1.5％。營運狀況好轉的華東(8110)開高勁揚6.95％至20元，但漲勢隨後逐步收斂至0.5％。

南茂(8150)22日股價觸及51.6元、創近6年3個月高點後拉回，近日回穩走升，今日開高後穩揚逾1％，最高上漲3.02％至49.45元。近期於73～80元區間震盪的頎邦(6147)亦開高穩揚逾0.5％，最高上漲1.97％至77.5元。

(時報資訊)