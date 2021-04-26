宏佳騰(1599)庫藏股提前執行完畢、共買回1500張，均價42.25元。於庫藏股期間後，股價續衝，今早達53.4元，創逾3.5年新高。本周將公布聯手十大合作夥伴，成立「CROXERA安全車聯網聯盟」。

宏佳騰庫藏股原預計至5月24日執行，但提前買回預計的1500張，每股買回均價為42.25元。

宏佳騰本周將公布次世代開發計畫；公司表示，將凝聚台灣機車與ICT兩大重要力量，宏佳騰智慧電車，將攜手AUO友達光電、CAROTA科絡達、HERE Technologies 台灣錫爾、III資策會、JDI-KOE晶傑達光電、MICROSOFT台灣微軟、MSI微星科技，及TWM台灣大哥大等頂尖合作夥伴攜手合作，成立「CROXERA安全車聯網聯盟」。透過這十大合作夥伴的專業、軟硬體整合讓機車產業升級，促使科技應用結合交通運輸，實現產業創新，期盼將台灣從機車王國升級為智慧安全機車王國。

宏佳騰去年受惠外銷ATV（沙灘車）持續拉貨，帶動高毛利產品業績成長；內銷也受惠電動車銷售持續成長，帶動營收創新高；2020年合併營收為32.26億元，年增34.45%；營業利益2.39億元，年成長約97.2%，母公司稅後淨利為2.38億元，年增約68.9%，EPS為3.18元。宏佳騰今年第一季合併營收7.58億元，年增42.51%。

開發機車使用智慧儀表的宏佳騰，日前於鴻海MIH電動車開放平台第一次會員大會中進行專題演講。執行長林東閔表示，從Toyota以及許多未來車大廠所公布的車款中可以看見，除了一般傳統的四輪汽車外，在未來，一人、兩人座的微型自駕車也可望在消費者市場中佔有一席之地。接著，宏佳騰計劃運用多年的造車技術以及CROXERA智慧車聯網，搭配MIH的EVKit平台，參與微型自駕車計畫，以期藉此強化國際市場，打造更安全且具優勢的未來概念車。

(時報資訊)