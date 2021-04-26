由於廣告與運輸費用上漲，日本三月服務業物價指數(Services Producer Price Index, SPPI)出現年增0.7%現象，這對正開始實施強效快版緊急狀態的日本來說，也證明其景氣，還是稍有一點回溫跡象。

目前，日本於25日開始實施第三波疫情緊急狀態，初步估計到5月11日結束。同時，這兩個多星期社交緊縮限制，也讓日企服務業哀號不止，因為黃金周假期的商機，大概是看得到卻吃不到了。

回頭看這份，日本央行於26日所公布的最新三月SPPI年增0.7％。同時，在經過二月疲弱表現後，三月的SPPI也首次在六個月增加。SPPI是衡量日企間服務價格方面的變動，藉此可了解各種服務業的供需情況。

日本央行表示，由於三月出現一些先前被壓抑的需求反彈，指數也被帶動起來。不過，新冠疫情始終未能被有效抑制，使得景氣未來前景還是堪慮。

三月SPPI表現亮眼，其實也因為2020年同期的比較基期過低所致。加上，手機業者與其它日企服務業的電視與網路廣告費增加，以及航空業者貨機減班，供不應求下艙位一位難求，貨運費也出現反彈。

飽受新冠疫情摧殘的日企服務業，雖然售價有見增加，但還是無法激勵SPPI大漲。因為，上班族的荷包一直在縮水，出手也自然無法大方。

23日，日本三月核心消費者物價指數(CPI)，已連八個月下跌，也讓日本央行2％的通脹目標值，面臨更大的挑戰。故外界已有傳言，27日在結束兩天貨幣會議後，日本央行打算宣布，將下修通膨目標值，從原本堅守的2%，大規模調降到1%。

(時報資訊)