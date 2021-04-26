洋基主砲「法官」賈吉(Aaron Judge)有可能轉隊嗎？4月26日是賈吉29歲生日，他被視為洋基新一代的核心人物。不過美媒ESPN報導，洋基季外曾與洛杉磯天使談論賈吉的交易可能。這其實是很常見的事，球團之間互相探詢球星身價，最好的球員也會被拿出來講。雙方這段對話不長，但是洋基到時候還是要決定賈吉的去留。

賈吉2023年將成為自由球員，他高中時是籃球隊得分王以及美式足球隊的頭號外接員。2010年奧克蘭運動家在選秀第31輪挑中他，但他跑去讀大學，2013年又被洋基以首輪選上，終於走入職棒。賈吉是加州人，運動家、天使也都是加州球隊，為家鄉球隊效力是很多選手的心願。

聖地牙哥教士今年以14年3.4億美元綁住22歲新星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，相較之下洋基沒有急著給賈吉長約，他本季年薪約1000萬美元。賈吉是洋基理想中的招牌球星，他一出道就趕上了貝比魯斯(Babe Ruth)、狄馬喬(Joe DiMaggio)這些傳奇人物留下的隊史紀錄（單季最多主場全壘打、菜鳥球季最多轟、生涯前兩季入選明星賽）。

問題在於賈吉得要保持健康才能貢獻他的火力，而他並不是很強健的人。等到2023年他已超過30歲，無可避免會影響他的合約長度。總教練季初就對賈吉的情況提心吊膽，根據總教練的講法，賈吉似乎隨時處於「即將受傷」或是「受傷中」兩種狀態。

(中時新聞網)