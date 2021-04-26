近期印度在疫情復燃、新增確診數攀升下，導致股匯市回檔修正，印度當地疫情控制仍需持續觀察，不過在政府祭出管控措施，及加快疫苗施打腳步，料有助於疫情平緩，在低基期因素，今年來看印度的經濟動能及企業獲利能力可望明顯回升，央行仍維持寬鬆貨幣政策立場，搭配先前公布新財年預算政策利多，仍有助支撐印度股市表現，後市仍不看淡，短線逢回不失為建立中長期投資部位的契機，不妨透過印度股票基金介入布局。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，在疫情控管方面，當地政府針對部分區域實施管制措施，也積極加快疫苗接種腳步，近期宣布於5月開放18歲以上人民在公私立醫院施打疫苗，順利的話最快9月底前可達群體免疫，有望使疫情進一步平息，對經濟活動的影響也可望降低。

經濟表現方面，印度3月製造業PMI指數為55.4，仍維持在榮枯值50以上，延續去年9月以來的復甦態勢，至於2月份服務業PMI也自52.8跳升至55.3，顯示印度內、外部經濟環境仍持續改善，預期對股市將形成正面支撐。4月RBI會議維持4%利率不變，仍維持寬鬆立場，對於經濟復甦亦有所助益。

林光佑指出，企業獲利方面，受惠基期因素，市場預估印度今、明兩年企業獲利增速均有望超過兩成，分別為27％和21％，回顧歷史上印度股市年度EPS正增長期間，股市往往也有不錯表現，加上先前公布的印度新財年預算以大幅增加基建支出作為刺激經濟的手段。

對於各產業也居有利多政策出台，包括乘用車加速汰舊、重點製造業以增加進口稅和獎勵生產來加速進口替代等等，也有利於相關產業及類股表現。整體來看，印度股市中長期成長趨勢仍未改變，惟現階段在新增確診數自高峰下滑前仍須謹慎因應，配置上可持續留意循環性類股表現。

(工商 )