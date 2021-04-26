台中一名年僅7歲的黃姓男童，日前到私人柔道館上課，遭何姓教練及幾個國小4年級的「學長」，將男童在90分鐘內重摔29次，導致腦部重創瀕臨腦死，不僅家長痛不欲生，教練作為更引發外界憤怒，而知名直播主連千毅昨晚也發聲，開直播怒轟何姓教練，警告對方：「你出來會很『困難』！」，並承諾捐款幫助黃小弟及其家屬，希望孩子能好起來。

台中黃姓男童遭摔案，施暴者何姓教練的行為及態度，引發人神共憤，繼館長之後連千毅也發聲，他昨(4/25)在臉書po文談這件事，直言孩子才7歲，看了非常心痛，怒罵何姓教練根本不是人，「一個7歲小孩，還在成長中，這樣摔都已經哭那麼大聲還在摔，你當小孩子是沙包！小孩子承受的力道，跟我們大人不一樣！」，直言他腦袋進水，「沒腦當什麼教練」，不然怎會把一個健康的孩子摔成瀕臨腦死。

而在報案後，警方發現這位何姓教練甚至沒有相關執照，目前已將之羈押禁見，痛罵「沒教練執照還在教人功夫，這太扯」，連千毅更說在一旁拍攝的男童舅舅難辭其咎，但說再多，最希望的是小弟弟能加油，祈禱他早日康復，「你爸爸媽媽都在等你」。

連千毅更透露自己的孩子只比黃小弟小1歲，「看著年紀差不多，很心疼」，這兩天打算透過關係去探望黃小弟跟家人，擔心黃家人在照顧孩子，可能也無法去工作，醫藥費跟生活費都成問題，因此主動提出實質幫助，跟幾個朋友集資一筆救助金，加上一條大甲媽神轎上的紅布條，要親手交給黃爸爸，幫助黃家人度過難關。

至於事發後卸責說是孩子自己去撞牆的何姓教練，連千毅也有想法，直言不僅他本人該道歉，其家人也該給黃小弟一個交待，表示何姓教練交保那天「真的會很『困難』啦！」，連千毅相信社會上有許多有愛心的社會朋友，會等在看守所門口，「幾百顆拳頭伺候你，讓你吃個粗飽，你多會打？」，甚至禁見解除後，何姓教練到操場放風就會被修理了，「幾百顆拳頭伺候你，讓你吃個粗飽，你多會打？」、「社會的長輩，會為你討回公道的，你(黃小弟)要加油！」。

(中時新聞網)