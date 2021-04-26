近期在美國經濟數據多表現優異，市場預期企業獲利上修，支持風險性資產表現，加上美債利率由今年高點回落，使得近一月信用資產全數走揚，其中又以特別股表現最為優異，截至22日止，美銀美林全球特別股指數上漲2.47％，連帶投信發行特別股基金績效也近乎全數上漲，前五強基金績效都在2.31％以上，包括群益全球特別股收益基金、紅利特別股收益基金、新光全球特別股收益基金。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，觀察特別股走勢，隨著美債利率回落，以及經濟及企業獲利改善下令市場風險情緒樂觀，營造特別股上漲環境，特別股指數在收復今年1至2月跌幅後仍延續走高態勢。從整體經濟環境來看，IMF日前的展望報告上修今年全球經濟成長率預估值至6％，在主要經濟體中，美國經濟遭IMF／分析師上調的幅度為為顯著，加上疫苗接種持續進行，以及政府大規模的激勵政策，都顯示今年美國經濟強勁增長已成共識。

雖然市場對於升息的預期相對積極，不過聯準會維持寬鬆的決心強烈，有助減緩利率上行速度。企業方面，以特別股主要發行機構美國大型金融機構來看，大型銀行已陸續公布第1季財報，獲利表現明顯優於其他產業，顯示產業基本面無虞。

邱郁茹指出，面對利率上揚環境，收益率較高、存續期間較短的資產，較能抵禦利率上揚衝擊，相對其他投資級別的信用資產，特別股兼具收益率較高、存續期間較短之優勢，觀察特別股ETF資金流向，雖然今年2月呈現流出，但資金於3至4月回流，顯示隨著投資者逐漸適應升高的利率後。

操作上回歸基本面，並將資金投入具有相對投資價值的特別股，在需求熱絡、基本面穩健復甦下，特別股後市表現仍值得期待。

(工商 )