華航確診感染新冠肺炎機師，曾到台北清真寺參加活動，昨台科大證實校內也有65人曾經參加同一場活動，被校方要求自主健康管理。對此，北市副市長黃珊珊表示，北市衛生局還沒接到通報，是看新聞才知道，「我們覺得不可思議」，並喊話中央儘速提供相關疫調資訊給北市府。

黃珊珊表示，自己很訝異看到新聞才知道，照理講北市的疫調應是北市府衛生局處理，但卻看到新聞跑馬燈才知道，我們沒接到任何通報，因使現在有哪些年輕人或學生在台北市，需要做哪些疫調，「目前北市衛生局還沒接到通報，我們覺得不可思議」。

黃珊珊指出，雖然學生屬於教育部管轄，希望中央儘快把學生需要協助、疫調的部分趕快通報給北市，地方政府才知道從何下手，否則列管民眾活動都在台北市區或搭公共運輸，但目前都沒有這些資訊。

此外，黃珊珊指出，目前北市府請清真寺提供相關名冊，已掌握100多人，已聯絡逾70人，所幸當天清真寺相關人員皆有戴口罩，並呼籲曾於4月16日至清真寺聚會的民眾若有呼吸道症狀或身體不適，應速打防疫專線、1999通報。

針對開齋節是否續辦，黃珊珊強調，回到台北市理性務實科學，現在朝辦的方向規劃，但是如果有任何狀況，可能隨時調整，甚至不排除停辦，還是新常態，視狀況做不同的調整。

(中時 )