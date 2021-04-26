英利-KY(2239)子公司長春英利4月15日以每股人民幣2.07元在上海證券交易所上市，股價今天已經來到股價來到5.82元人民幣，漲幅翻倍，除了第一天上漲到2.98元人民幣後，股價連飆出七根漲停，母以子貴，英利-KY今天同樣登頂。

英利-KY持有長春英利股權約86.91％，這次發行股數約1.49億股。長春英利預估首季營收約人民幣9.3億元至11.3億元，年增35.21％；首季稅後淨利估人民幣1300萬元至1500萬元，較去年同期虧損人民幣2677.57萬元轉盈。

英利-KY第1季合併營收44.36億元，年增19.73％。今年3月全球車市在基期偏低情況下，皆呈現雙位數以上成長，其中，大陸年增高達80.6％，若車用晶片缺貨狀況未來3季逐步趨緩，隨著大陸車市的快速反彈，加上新能源車挹注，有機會拉動今年營收及獲利增幅。

(時報資訊)