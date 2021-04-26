疫後產業復甦帶動工紙及紙箱需求暢旺，使造紙股2021年第二季淡季營運續強，惟原物料價格漲勢未歇，使各廠面臨的成本壓力日益遽增，續首季調漲產品報價後，傳出第二季可能再調漲報價紓緩成本壓力。

近日飆漲後稍做休息的造紙股今（26）日漲勢再起，正隆(1904)上漲3.85％至45.8元，續創1995年2月中以來26年2個月高點，盤中維持逾2％漲幅。榮成(1909)開高勁揚5.21％至30.3元，逼近22日觸及的30.7元近3年高點，盤中維持近2％漲幅。

永豐餘15日觸及40.4元的近26年4個月高點後拉回，今日開高小漲1.82％至39.15元，惟午盤後再度拉回平盤，力拚止跌回升。旗下林漿紙大廠華紙(1905)22日觸及28.5元的近21年高點後拉回，今日止跌回升、最高上漲1.79％至25.65元，盤中維持逾1.5％漲幅。

投顧法人指出，全球經濟復甦推升工紙需求，惟疫情致使人力缺口擴大、廢紙供給減少，帶動近期海外廢紙漲幅均達雙位數，其中歐洲廢紙價格已較去年低點翻倍、美國廢紙飆漲逾8成、日本廢紙漲逾6成，國內廢紙亦上漲10％。

由於國內紙箱需求持續暢旺，二、三級紙箱廠生產遭逢瓶頸，正隆、永豐餘、榮成等一級大廠對此以加班方式協助訂單需求，相關費用增加亦加重成本壓力。加上大廠5月起陸續汰舊換新設備，過渡期月產能將出現缺口，屆時供貨恐更為吃緊。

在市場需求暢旺帶動下，投顧法人認為造紙廠第二季營運將淡季不淡，其中工紙貢獻營收達8成的正隆，由於仍備有1.5～2個月廢紙庫存，加上近期報價仍有調整可能，營運成長最獲看好，維持「買進」評等、目標價自42元調升至50元。

(時報資訊)