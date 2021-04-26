阿杜的5歲兒子非常可愛。（種子音樂提供）

阿杜近期受疫情影響都待在新加坡陪伴家人，也趁這段時間錄製新歌，睽違一年多近日推出單曲〈為愛而戰〉，描述置身在「困境」與「選擇」的課題中，世上沒有絕望的處境，只有對處境絕望的人，阿杜鼓勵正身處困境的人們懷抱希望正向思考：「面對生活做最壞的打算，持最好的心態盡最大的努力，抱最大的希望，先不要急著說你別無選擇，也許在下個路口你就會遇見希望。」〈為愛而戰〉以情感為出發點，觸及我們在面對困境、選擇時的心態處境，儘管生活中有時會遭遇難關陷入困境，仍希望藉這首歌曲帶給大家溫暖正向的力量。

阿杜最近除了四月擔任好友洪俊揚的新加坡演唱會嘉賓之外，平時也接一些商演活動與拍攝等，工作之餘他特別重視與家人的相處時光；阿杜開心地說：「上個月3月11日我的生日那天沒安排工作，就待在家和摯愛的家人聚在一起吃頓飯度過，感到很幸福。」阿杜的兒子今年5歲，曾在他夜晚試唱歌曲時，與家人去錄音室探班，讓阿杜相當感動，笑說兒子是「多晚都要探班的小朋友。」

阿杜也透露，最近帶小孩去學習游泳，但兒子比較怕水，頭一碰到水就會哭，所以就一直學不會，只想玩水而已，可能之後會請教練再來教導他。在舞台上阿杜是一位實力優秀的歌手，台下是扮演一名稱職的父親，時常陪伴家人，也不會給予小孩過多學習壓力，用愛陪伴小孩一同成長。為了所愛之人強大自己，持最好的心態奮鬥，珍惜站在舞台上歌唱的每個機會，他也期許未來能帶來出更多動人情歌獻給大家。

(中時 )