緬甸男模Paing Takhon不僅擁有188公分高挑身材、精壯的8塊肌，還有一張帥氣臉蛋，先前因為短暫出家10天掀起熱議，一張落髮、身穿袈裟的照片讓他被封為「地表最帥和尚」，然而日前他因為公開緬甸反政變抗爭遭軍政府抓走，引發全球關注，如今他的近況曝光了。

Paing Takhon一直十分關心緬甸示威活動，過去就曾多次在社群平台上表態支持示威遊行者、反對軍事政變，更走上街頭發聲，19日傳出消息，他被以「連續教唆民眾抗議，利用自己的影響力想推翻政權」罪狀起訴，判處10年有期徒刑，隨後又流出一張照片。

Paing Takhon曾參加示威遊行。(圖/翻攝自Paing Takhon IG)

照片中能看到他和過去的模樣相差甚遠，不僅氣色很差，還留著鬍子，頭髮也相當凌亂，身形也明顯瘦弱很多，整個人看起來十分憔悴，據悉，他目前的身體狀況也不太穩定，消息曝光後，粉絲們十分不忍，祈禱他能夠度過難關，還在網站發起聯署，希望能利用輿論壓力讓當局不敢輕易採取動作。

Paing Takhon看起來十分憔悴。(圖/翻攝自臉書)

事實上，過去Paing Takhon曾直言，「軍中野蠻的士兵每天只會朝無辜民眾開槍，我們甚至連一把刀都沒有，只能用鞭炮回擊，卻被誣陷成放火。」呼籲他國領導和聯合國對軍政府採取行動，沒想到8日凌晨就遭逮捕，姊姊May Chit Thway也證實，軍政府派了8輛轎車到家裡來逮人，指控弟弟觸犯刑法散播謠言罪。

(中時新聞網)