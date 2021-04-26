黃美珍即將推出新EP。（上行娛樂提供）

黃美珍近年從單身進而成為人妻與人母，坦言在每個階段轉變探索過程有許多疑惑與不自信，「年輕時性格很瘋狂！喜歡冒險喜歡到處跟朋友玩在一起，但又很極端的不喜歡單身，因為心裡希望有個貼心又像知己的男友在身邊陪伴！」黃美珍形容，在這樣脫單與恢單的循環中，「常常一達不到我要的，我就會離開」。透露在結婚初期，幾乎忘記已經結婚了，在婚姻當中體會相愛容易相處難，與老公相處像是磨鐵磨出刃來，從在溝通中彼此大聲講話，到互相懂得退讓包容與欣賞，漸漸發現爭吵的頻率越來越少。

升格為人母後她超級焦慮，女兒小星剛出生時每天各種擔心，心慌到晚上在月子中心大哭，離開月中後，發現要開始親自照顧女兒餵奶、換尿布、洗屁屁與洗澡，開始學習怎麼當一個稱職的媽媽，「我的心好糾結，我只要一聽到我女兒哭，我會心痛跟著哭」。她說好在女兒已一歲四個月，自己已經開始能夠適應生活腳步，並去做自己喜歡做的事，雖一邊忙工作一邊顧小孩，蠟燭實在兩頭燒，但好在她跟公婆一起住，又有阿姨陪伴、老公與小星哥哥都在，「所以我一點都不需要擔心，可以好好做，想做的事情，但出門還是會想女兒」。黃美珍將於6月推出全新EP《我不怕》。

(中時 )