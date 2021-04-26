全球成長最快智慧手機品牌realme於5G開台後便積極推出多款5G產品，最新在台灣推出realme GT旗艦產品，搭載高通Snapdragon 888旗艦5G處理器和新一代3D鋼化水冷散熱技術，realme GT(8+256GB)售價15,990元，瞄準龐大手遊族群。

台灣進入5G時代第二年，隨著大陸品牌智慧機OPPO、vivo、小米以及realme的陸續回歸，台灣智慧型手機市場選擇更多元，台灣3月手機市場清淡，單月手機銷售量不到40萬支，僅剩下39.3萬支、月減14%，更寫下10年單月新低，接下來5月的母親節檔期，也是手機商相當期待的回溫契機。realme GT搭載高通Snapdragon 888 5G處理器，以先進的5奈米製程和新一代Cortex-X1大核架構，使CPU、GPU和AI性能全面提升，並採用滿血版LPDDR5和UFS3.1，疾速運行遊戲或開啟應用程式，釋放極致旗艦性能；同時，為確保手機持續高效運行不燙手，採用3D鋼化水冷散熱技術，以新一代不鏽鋼加銅的散熱組合，使VC內部水循環更加快速，全面覆蓋熱源，核心溫度最高降低15度；而快的不只是處理器，網路覆蓋台灣5G主流頻段，具備雙通道、雙Wi-Fi網路加速技術，並支援WiFi 6。

Realme表示，為了提供用戶120%的極致體驗，realme GT不只在硬體上做到100%性能發揮，更在軟體上進行升級，全新加入的「GT模式」，一鍵釋放極致性能，如同開掛一般升級遊戲體驗，創造120%的價值，而為了讓用戶享有沉浸式的遊戲快感，透過全新升級的Hyper Boost 4.0加速引擎，不僅使遊戲順暢運行，更讓手遊功耗最高降低9.8%。在聽覺與觸覺方面，採用新一代杜比全景聲雙喇叭和Tactile Engine超線性馬達，讓玩家投入於清晰環繞音效和逼真4D震感之中，此外，還保留了用戶懷念的3.5mm耳機孔，遊戲期間邊聽邊充電都不是問題。

realme GT2搭載6.43吋三星Super AMOLED電競螢幕，擁有120Hz超高刷新率，螢幕顯色支援100% DCI-P3色域，並具備前後雙環境光感測器，能夠智慧調節螢幕亮度，電池採用4500mAh大電量，支援65W SuperDart超級閃充，充電至100% 只需35分鐘，透過智慧五重防護系統加持，還能邊玩邊閃充。

照相方面，realme GT搭載1600萬前鏡頭，後置則為6400萬SONY廣角三鏡頭，搭配800萬廣角鏡頭和200萬微距鏡頭；夜拍體驗支援超級夜景功能，透過新一代Pure Raw演算法，有效降低影像噪點，使畫面更清晰。

(時報資訊)