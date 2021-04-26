華航機師染疫事件進一步擴大，華航昨(25)日再增2名機師確診，麻煩的是，目找不出這兩人和前5名確診醫師的關聯性。

●華航案目前4例為感染英國變異株 與部桃群聚的加州變異株不同

華航感染事件目前共7名機師及1家屬確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，華航機組員多在兩至三人小團體間長時間接觸，這些確診機師分屬不同機隊，機隊間不會混飛，25日新增的兩名機師，和澳洲確診的機師之間的關聯性「目前還看不到」。換言之，華航機師染疫，感染源可能不只一處。

此外，華航染疫7名機師中，有4例已知感染的是英國變種病毒；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，最先確診的案1078及案1079，以及案1090（澳洲確診機師之子）及案1091，這4例已驗出感染的是英國變異株病毒。其中案1078及1079全基因定序都相同，案1090及案1091的S蛋白序列跟1078、1079大致相同，所以不能排除為同一起事件，關聯性還在調查中。而年初部立桃園醫師院群聚為加州變異株，與這次華航案的病毒株不同。

羅一鈞指出，根據英國衛生部公布的資料，英國變異株的傳播力增加50%，致死率增加60%，是目前世界上最主流流行的變異株，在歐美大陸以及亞洲的部分國家，已經偵測到大概50％甚至60％以上都是英國變異株，目前國際上疫情比較嚴重的國家，多是英國變異株導致該國發生比較大規模的群聚。

羅一鈞表示，根據最新3月30日發表在《刺胳針》醫學期刊的研究，針對AZ疫苗對於英國變異株的三期臨床實驗結果顯示，AZ疫苗對英國變異株的保護效力可高達70%，接種後即使感染，研究顯示，陽性天數大概從兩周縮短為一周，病毒量的Ct值會從平均的20增加到28.8，也就是接種過AZ疫苗與沒有接種過疫苗的人相比，感染到英國變異株，病毒量比較低，對人體健康的整個威脅會大幅的降低。接種兩劑後完整接種的保護力是70％，但之前研究經顯示，無論接種哪一個廠牌的疫苗，包括AZ疫苗，在接種第一劑後的2～4周，保護力就開始逐漸形成，所以早打會早安心。

●陳時中：越早打疫苗越早有防護力

陳時中補充說明，英國變異株是現在的強勢變異株，世界各地都可以見到它的蹤跡，而AZ疫苗對英國變異株的防護效果並沒有降低，「越早打防護力越早形成，呼籲大家儘早來打。」

陳時中表示，華航貨機前艙機組員擴大篩檢在部桃進行，每天安排約200採檢並做抗體檢測，而為了讓華航機組能夠儘早施打疫苗，也安排現場施打疫苗，「但不會強制施打，還是要尊重他們的選擇。」但未來對機組人員的管理，將來如果有所謂的鬆綁，沒有打疫苗的恐怕就沒有在鬆綁的範圍之內。

指揮中心從4月15日起將航空公司機組員返台居家檢疫期由5天放寬為3天即可，在華航機師連環爆確診後，外界認為指揮中心應重新檢討機組員檢疫規定，陳時中表示表示，原本規定居家檢疫5天，但中間可以先派飛，可是派飛出去可能5天期滿就採檢不到，現在規定居家檢疫3天，中間不派飛，機組員居家檢疫3天期滿後一定會採檢，反而比較確實且嚴謹。

陳時中表示，是否重新調整機組員返台後檢疫天數，待擴大篩檢的結果出來再議，如果有隱形傳播鏈存在，會檢討如何加嚴管理方式；如果沒有，也需要確實做好目前的措施。

(中時新聞網)