前（2019）年7月3日晚上，李姓男子與陳姓女子因開車赴汽車旅館獨處，被徵信社調查發現，女方丈夫洪姓男子獲知趕緊到場報警抓姦，求償30萬元，事後即使李男辯稱兩人只是因摩鐵隱密性高去「修改工作文件」，法官仍不採信，並列舉許多知名成年男女私約摩鐵不外乎為發生性行為的案例，判李男須賠洪12萬元，仍可上訴。

據判決書內容，工作認識的李男與陳女，前（2019）年7月3日晚上前往高雄鳳山區某汽車旅館密會2小時，被女方丈夫洪男委託的徵信社直擊，洪男因此趕赴現場報警，並提告妨害家庭，不過通姦已除罪化，洪男遂以李男侵害配偶權，提民事求償30萬元。

只是李男隨即喊冤，指洪男生性多疑，長期懷疑妻子出軌、跟蹤尾隨，才導致他們難以在公開場合碰面，進而選擇私密的摩鐵「辦公」，一同修改文件、吃晚餐。又前年5月31日起，雙方多次被徵信社拍到街頭牽手、摟腰、擁抱或接吻等動作，純屬李男因陳女身體不適，出手攙扶、協助的「禮貌性」行為。

對此高雄簡易庭認為，這些年公眾人物出軌新聞層出不窮，而且幾乎都會單獨在摩鐵碰面，由此可見，汽車旅館讓人想入非非，幾乎快與「發生性行為」劃上等號，況且想秘密談公事，明明可以挑隱蔽性更高的辦公室，他們卻選在車庫與房間相連的汽車旅館，明顯不合理，因此不採信李男說法。

又李男與陳女公開場合摟腰、嘴對嘴唇行為，早已超過一般男女正常交往分際，法官認為他們交往屬實，但考量陳女出軌前就與洪男性生活、相處不睦，婚姻觸礁不能全歸咎李男介入，因此最後判李男賠償12萬元。

(中時新聞網)