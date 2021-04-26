太平洋島國斐濟的一場葬禮成為「超級傳播者」大會，導致2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，首都蘇瓦（Suva）今天進入14天封鎖期。

斐濟上週通報12個月以來首起社區感染病例，一名軍人在檢疫設施感染病毒，據信傳染給飯店女服務生；政府發現後，下令封鎖境內兩大都會區。這名女服務生曾出席葬禮，接觸多達500人。

斐濟衛生部常務秘書詹姆士．方（James Fong）表示，上週末新增4起確診病例。

詹姆士．方說，其中3例涉及出席葬禮的人，政府認為這場葬禮是「超級傳播者」大會。

法新社報導，目前還不清楚第4起病例的染疫途徑，這名患者是來自蘇瓦郊區的女性。

在封鎖措施下，蘇瓦約10萬人口必須留在管制區，並關閉非必要商家。

斐濟透過嚴格隔離措施與邊境管制，很大程度上控制住疫情，境內93萬人口中，累計確診不到100例，僅兩人不治。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1100426

(中央社)