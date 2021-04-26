勞檢處確認現場送風設備是否正常使用。（新北市勞工局提供／許哲瑗新北傳真）

知名連鎖品牌路易莎咖啡店位在新北市三重區的麵包工廠，上周四（22日）發生8名勞工疑似一氧化碳中毒意外；新北市勞檢處今2度前往稽查，勞檢處主秘陳兆年表示，針對烘焙時烤箱未全程啟動抽風導致災害，勞檢處已要求業者立即停用相關設備，另工廠內未設置一氧化碳偵測器，則是勞檢處未來要求改善的重點。

新北市勞檢處22日接獲通報，路易莎職人咖啡股份有限公司麵包中央工廠，日前發生8名勞工疑似一氧化碳中毒職業災害，勞檢處先於4月25日派勞檢員到場初步檢視，26日再由主任秘書陳兆年帶隊至現場檢查並訪問員工，徹底瞭解事故發生原因。

經2次現場勞檢發現，事發當時路易莎公司人員於廠區使用燃燒瓦斯的烤箱從事麵包烘焙作業，過程中因烤箱上的排風設備未開啟，導致烘焙時所產生的一氧化碳無法及時排除，造成8名勞工吸入過量一氧化碳後身體不適。

其中4人經通報消防局，先送往部立台北醫院後轉內湖三軍總醫院治療，另外4人則自行搭車至臺北醫院就醫。經治療後，除葉姓員工住院2天、許姓員工住院1天外，其餘6人皆於當日返家休養。

陳兆年今日受訪時表示，針對烘焙時烤箱未全程啟動抽風導致災害，勞檢處已要求相關設備立即停止使用，在改善計畫未送勞檢處核備前，不得再行啟用。另外現場亦發現並未設置一氧化碳偵測器，也是勞檢處未來要求改善的重點。

勞檢處長陳淑貞補充，依《職業安全衛生設施規則》第293條第1項規定，為防止含有有害物之廢氣危害勞工，雇主應採取必要的防護措施。對於路易莎未做好廢氣排放措施，導致勞工吸入有毒氣體後身體不適，未來如果調查確認屬實，勞檢處依法最高可處30萬元罰鍰。

(中時 )