淘帝-KY(2929)公布2020年財報，稅後淨損為22.21億元，每股淨損為20.31元，淘帝-KY表示，公司將持續全力配合依據規定盡快提供2020年財報給證交所、金管會等主管機關，期能盡快恢復一般證券交易方式。

淘帝-KY因2020年財報未依規定在3月31日前申報遭暫停交易，淘帝-KY經營團隊全力配合信永中和聯合會計師事務所依照審計公報等相關規定進行福州公司所有必要之查核程序工作，終於完成2020年財報查核，並經23日董事會通過公布2020年全年營運成果。

淘帝-KY去年受新冠肺炎疫情及水災雙重因素衝擊中國服飾產業，因應中國童裝市場變化，集團針對TOPBI品牌夏裝、部分秋裝童裝產品加大降價策略以鼓勵代理商增加拉貨力道，使得整體毛利率下降、營運獲利表現較前一年度由盈轉虧，經會計師查核2020年合併營收為28.08億元、稅後淨損為22.21億元、每股淨損為20.31元，其中經會計師查核每股稅後淨損與自結公告每股淨損23.45元之差異，主要係因會計師查核財報計算加權平均股數以109355仟股之計算。

淘帝-KY指出，公司將持續全力配合依據規定盡快提供2020年財報給證交所、金管會等主管機關，期能盡快恢復一般證券交易方式。

淘帝-KY自結第1季合併營收為8.17億元，年減5.54%，淘帝-KY表示，因應市場變化，公司趁勢優化TOPBI品牌通路結構、深化線上銷售、加大產品折扣以鼓勵代理商增加提貨等策略，包括2020年旗下TOPBI品牌銷售據點約達981間，2020年線上代理商銷售營收比重自2019年的6.66%增加至24.68%，隨著旗下代理商拉貨力道已逐步回升，有助於達到良好庫存去化，挹注整體營運動能。

(時報資訊)