北市景美捷運站附近出現虐貓怪客，警方2日內緝獲犯案的29歲吳姓男子，他自稱是建築師，喜歡玩槍、更喜歡開槍打小動物。24日深夜持鋼彈攻擊站在圍牆的家貓後，又前往公園「打小鳥」，但沒打中，警方從住處起出1把鎮暴槍、287發鉛彈、鋁彈，訊後依違反《動物保護法》、《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

案發在24日凌晨，住在溪口街某處1樓的劉姓男子，因家中愛貓頭部被鋼彈攻擊，鋼彈卡在鼻樑骨，緊急送醫後，將整個過程po上網路，呼籲附近家中有養貓的人注意，警方獲報後，調閱監視器畫面，依法偵辦。

警方循線找到開槍攻擊的劉男，他聲稱喜愛射擊運動，平時都在堤防外，見樹上停留的鳥類，就持槍攻擊，警方在羅斯福路5段、吳男住家發現1把鎮暴槍，以及237顆鉛彈、50顆鋁彈，初步鑑定具有殺傷力。

吳男供稱鎮暴槍、鉛彈等是在網路上購得，他坦承犯案，並稱「看到動物就打」，警訊後依違反《動物保護法》以及違反槍砲彈刀條例送辦。

「這年頭的人類是有什麼問題，居然狠心到拿槍到別人家陽台開槍」，一名網友24日在臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》PO文，表示剛從北市文山區景美捷運站附近朋友家離開，收到朋友傳訊，說家中的貓小孩在陽台曬太陽，竟有人對牠開槍，讓原PO忍不住驚呼：「我的老天爺啊！是有多變態，這不是野貓耶，這是養在家中的家貓」。

原PO稱，兇手拿槍到陽台旁邊開槍，連開二槍，第一槍沒打中，聲響太大他朋友跑到陽台關心，第二槍貓咪中彈後口吐鮮血痛到在地上打滾，朋友嚇到趕快找毛巾包貓去醫院。所幸經過開刀取出子彈，貓咪目前沒有生命危險。

而原PO的朋友也連絡律師並報案，轄區文山二警分局派員到現場調閱監視器、採證展開調查。

(中時新聞網)