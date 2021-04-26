戰遊網（Wargaming.net）旗下PC主機遊戲《戰車世界》今天正式宣佈，將於4月27日至5月6日推出一系列《少女與戰車》主題內容，包括全新加值戰車、「鮟鱇隊」乘員、戰車自訂要素、主題任務等，準備攻略動漫迷與戰車迷的心。

在《少女與戰車》動漫系列中，Panzer IV是最具代表性的車輛之一，也是大洗女子學院「鮟鱇隊」的代表車輛之一，由西住美穗（Miho Nishizumi）指揮。在《戰車世界》中，Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou 則是一輛德國V階加值中型戰車。

除此之外，史上第一次，大洗女子學院「鮟鱇隊」成員將化身成帶有原始日本配音的最萌乘員，包括西泉美穗（Miho Nishizumi）、花五十鈴（Hana Isuzu）、千葉真子（Mako Reizei）、竹井沙織（Saori Takebe）與秋山由香里（Yukari Akiyama），讓玩家能一口氣完成收藏。

除了戰車與乘員，玩家還能收藏各種《少女與戰車》主題自訂要素，其中包括可調整2D風格以及代表車長的獨特花樣。另外，無論是否擁有Ankou，玩家都將能執行任務，而完成每一組任務將獲得《少女與戰車》主題標誌、花樣、標語以及其他好康。

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「我們非常高興終於將《少女與戰車》主題內容帶入《戰車世界》，因為我們知道玩家一直很渴望這天的到來，也期待看到粉絲們於遊戲中首度駕駛Pz. IV Ankou以及聽到帶有原始配音的「鮟鱇隊」乘員時所呈現的反應！」

(科技)