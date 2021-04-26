直播》華航機師染疫風暴擴大？陳時中1400親上火線說明

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，因應某航空公司機師於澳洲檢出COVID-19陽性，指揮中心啟動航空公司飛航機師採檢專案，對全數機師人員進行採檢，今日再新增2名採檢者檢出陽性(案1102、案1105)。

華航今再增2名機師確診，指揮中心今公布採檢檢驗結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，案1102為本國籍30多歲男性，為該航空公司貨機機師，個案今(2021)年4月6日至4月9日曾執勤美國，返臺後居家檢疫至4月14日，採檢結果為陰性，在臺期間並無症狀；4月19日至4月22日再次執勤至美國，返臺後於住家進行居家檢疫，4月24日出現咳嗽、發燒(37.8度)等症狀，4月25日進行期滿前採檢，於今日確診(Ct值18)。個案感染源正調查中，衛生單位已匡列接觸者6人，皆採居家隔離。

指揮中心今公布1092、1100及1101的接觸者採檢結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，案1105為本國籍40多歲男性，為該航空公司貨機機師，個案今年4月8日至4月10日曾執勤美國，返臺後居家檢疫至4月15日，採檢結果為陰性，檢疫期間並無症狀；4月25日因飛航機師採檢專案進行採檢，於今日確診(Ct值32)，個案自述4月19日起出現食慾不佳症狀。個案感染源正調查中，衛生單位已匡列家庭接觸者3人，列居家隔離，職場接觸者匡列中。

指揮中心公布印尼籍澳洲確診機師接觸者採檢結果。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，案1102是經3天居家檢疫後的例行採檢才發現，1105則是透過召回採檢才發現。陳時中說，案1102在4月16日曾有參加公開活動，但指揮中心認為，個案前一段的值勤已經通過5天檢疫，也通過採檢陰性，接下來則是4月19日到22日曾赴美國，24日發病，若按照發病後兩2後具傳染力的原則來看，初判個案當時參加活動沒有太大傳染力。

華航7天爆出9名機師確診，衛福部長陳時中今天表示，將派駐保警與相關防疫人員進駐華航所指定的機師集中檢疫場所，「指揮中心並不是要接管，而是想了解看現場有無防疫疏漏之處，例如消毒、動線是否不夠完整」，協助華航將消毒，動線規畫得更加完善。

指揮中心今天表示，目前已針對該名機師的380名接觸者進行採檢，其中有145人陰性，未出現新增感染者，另有23檢驗中，其餘46人待採檢。陳時中強調，今新增的2例確診個案，初步排除與前幾例個案有關，應是各自獨立的事件，陳時中也說，案1092、1100、1101的接觸者目前都在採檢中，但尚未驗出其餘陽性個案。

陳時中昨天指出，案1100極可能為偽陽性，今天他補充，個案第2、3採都是陰性，確實很可能是偽陽性，會等一周過後再進行採檢，釐清確切感染狀況

(中時新聞網)