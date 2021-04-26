台中太平一名6歲陳姓小男童日前一早趁家人不注意，就逕行騎著腳踏車要到約1.3公里外的姑婆家玩耍，途中發現某社區大樓中庭有溜滑梯，竟趁隙溜進去玩耍，不久被管理人員發現報警處理，太平派出所員警獲報前往，小男童雖不知道姑婆住家地址，卻天真表示，「等我玩完再回家。」員警當下勸導小男童，並牽著他沿途詢問路人，順利於途中找到著急的姑婆，才結束這場貪玩的迷途記。

太平警分局太平出所警員許育銘、謝育澤日前早上10點多執行巡邏勤務，獲報稱「有小朋友某社區大樓中庭溜滑梯且無人照顧。」員警到場後詢問小男童相關資料，男童雖應達不出來，但絲毫不會顯現出緊張的樣子，還頻表示要再玩一下，令員警哭笑不得。

小男童天真的向警方表示自己與姑婆有約要騎腳踏車到她家，只是結果一時忘了怎麼走，剛好看到這裡有溜滑梯就進來玩，員警深怕男童父母著急，耐心勸導並帶著男童沿途詢問路人，過約20分鐘許，忽然有一名婦人看到男童著急的向警方示意，一問之下才知道是男童的姑婆，最後順利助男童找回家屬。

男童的姑婆表示，前一天晚上男童到她家找孫子、孫女玩，回家時男童還頻表示要再過來玩，結果一早孩子的爸媽就找不到他，趕緊告知我並雙方分頭去找，感謝警方熱心協助，避免發生憾事。

(中時 )