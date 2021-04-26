受惠美國市場回溫，大國鋼(8415)第一季營收44.14億元，年增1.4%。因產品量俱齊揚，第二季業績可望續增。全年來看，隨著扣件需求攀升，大國鋼對今年營運樂觀看待，營運可望比去年成長。

大國鋼指出，去年疫情期間客戶降低庫存，目前已見積極回補，加上鋼價後市看漲，客戶追漲，旗下不鏽鋼、碳鋼及合金鋼扣件需求明顯轉強，且隨原物料價格走高，各式扣件報價也陸續調漲。此外，過去營收貢獻穩定的手套事業，已拓展更多護具新品，今年營收貢獻可望成長；手套相關產品毛利率達40~45%，是產品線中毛利率最高者。

此外，過去大國鋼也有銷售鋁捲板及相關鋁製品，目前因面臨美國對台灣等18個國家課徵普通鋁合金產品反傾銷稅，暫時失去鋁事業營收，公司持續與供應商溝通未來供應方式，期望該事業營收盡速復甦。

大國鋼去年營收152.03億元，其中，扣件事業約佔80.5%，鋁製品佔12.44%，其他(手套等)佔7.06%。法人預估，大國鋼今年營收有望重返前年的190億元水準，並受惠鋼價持續走揚，毛利率將明顯提升，進而推升獲利成長幅度更高。

法人推估，大國鋼今年營收可望重回前年的190億元左右水準，年增約25%，毛利率可望於第一季站回3成，全年上看34%，EPS預估在1.5~2元，有機會較去年倍增。

(時報資訊)