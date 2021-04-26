2022年地方選舉，今有民調公布結果，台中市長盧秀燕無論PK民進黨的蔡其昌或何欣純都是倍數領先。對此，資深媒體人吳子嘉表示，不論是何欣純還是蔡其昌，都贏不過盧秀燕，其連任的機率非常大，但這份民調結果讓他感到意外的是，何欣純在自己的選區支持度贏過盧秀燕，顯示何欣純地方扎根實力堅強。

《美麗島電子報》今天（26日）公布最新民調，盧秀燕施政滿意度，從去年7月的5成4，飆升至今已達7成1；信任度更從5成3提升到7成3。即便是泛綠選民，信任度也突破5成，面對2022年地方選舉，盧秀燕若是對上蔡其昌，目前有5成4選民表態投給盧秀燕，2成4投給蔡其昌，如果只有盧秀燕和何欣純競選台中市長，則有58.2％選擇盧秀燕，20.8％選擇何欣純，雙方差距達37.4個百分點。

吳子嘉今（26）日在廣播節目「POP撞新聞」中表示，過明查暗訪加分析，認為前台中市長林佳龍「不會選2022的台中市長」，那麼可能的人選，就落在蔡其昌與何欣純的身上了。

因此，他認為，以目前的民調來看，不管是蔡其昌還是何欣純，都打不贏盧秀燕，而且蔡其昌在自己的選區，民調還輸給盧秀燕，反倒是何欣純，在自己的選區，民調贏了盧秀燕，雖然其他地方的民調都輸給盧秀燕，但至少守住本區，但就目前局勢來看，盧秀燕連任的機率非常大。

吳子嘉分析，如果以潛力來看，何欣純異軍突起的機會較大，而且這份民調結果讓他感到很意外，就是何欣純實力比想像中強，顯示地方扎根很深；蔡其昌目前看來似乎已沒潛力可言，且蔡若參選，勢必得辭立法院副院長職務，以表決心，但這又將牽涉新潮流布局，因此可能需要從長計議。

(中時新聞網)