日本昨天舉行3場中央級國會議員補選投開票，結果執政黨自由民主黨3場選舉全部敗選。日本首相菅義偉今天說，謙虛接受國民的審判，需要改善之處將會好好改善。

這3場補選對去年9月中旬上台執政的菅義偉政府來說，是首場中央級國會議員選戰，被視為今年秋天前將舉行的眾議院大選前哨戰，如今3場選舉全敗，勢必影響菅義偉政府的執政。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉今天上午受訪時說，謙虛接受國民的審判，此外將會進行分析，需要改善之處會好好改善。

其中，3場補選之一的參議院廣島選區補選，因是前自民黨參議員河井案里在2019年參議院選舉賄選遭判有罪定讞，導致當選無效而進行補選，選戰過程焦點環繞著「政治與金錢」。

對此菅義偉表示，各界對此事有許多評論，他做為自民黨總裁，沉重地理解與接受，並說將會對各區域狀況進行分析，需要改善之處會好好改善。

媒體詢問，2019年參議院選舉之前，自民黨曾匯給河井案里1億5000萬日圓，被視為買票資金來源，自民黨總裁是否有說明的義務。

菅義偉回應，他已經說過很多次，黨內的文件已被扣押，自民黨也有會計監察人，將由這些機制進行判斷。

至於3場補選結果是否影響眾議院提早解散與大選時期，菅義偉說，目前以防疫為優先的想法沒有改變。

這3場補選分別是河井案里賄選遭判有罪定讞、當選無效，因此進行參議員廣島選區補選；前國土交通大臣羽田雄一郎確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡，因而進行參議員長野選區補選；前農林水產大臣吉川貴盛涉收賄遭起訴請辭議員，於是進行眾議員北海道第2選區補選。

在參議員的兩場補選，皆由在野黨聯合提名者當選；在眾議員補選部分，自民黨決定「不戰敗」，未提名人選角逐。

自民黨政務調查會長下村博文表示，這對自民黨來說是非常嚴峻的結果，他認為這是因為國民希望政府對包含接種疫苗在內的防疫對策等做得更好，他們會謙虛地接受國民的意見。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100426

(中央社)