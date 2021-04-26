馬國賢收「一輩子單身」最後通牒。（艾迪昇傳播提供）

謝麗金分享自己奇特經驗。（艾迪昇傳播提供）

謝麗金、馬國賢主持Podcast《金馬講》最新一集邀請周大欽道長談論如何拜拜最正確，馬國賢自認是圈內最愛拜拜、算命的藝人，前陣子被算命師提醒「今年要是不結婚，註定單身一輩子」使他焦慮萬分。謝麗金分享自身奇特經驗，她曾到友人家中作客，竟被供奉的關公乩身欽點「妳是酒國英雄，桌上三杯酒喝光。」私下在友人眼中有著好酒量與酒品的她，百思不得其解神明為何稱她酒國英雄，周道長笑笑解釋：「神明看人的視角是由上往下看，關公知道關於妳的一切。」

馬國賢被算出今年為正姻緣最後期限，前陣子到「台北霞海城隍廟」拜月老，神奇是拜完後他明顯感受到人緣變好，他說：「很久沒聯繫的女生都突然找我吃飯。」工作運方面也變順許多，馬國賢納悶究竟怎麼拜才能招來正姻緣開花結果？周道長表示在月老生日農曆8月15日去拜拜最靈驗，他說：「拜月老很簡單，把神明當作老人家常去看祂。」久了才會記住信眾，知道該如何出手幫助，此外要多做善事累積福報，一旁謝麗金興奮：「我明天剛好要去做善事，好姻緣近了！」反被馬國賢狠虧臨時抱佛腳行不通。

許多人為求事業旺、求得好業績而補財庫，謝麗金好奇要拜哪些神、該怎麼拜、多久要拜一次？周道長表示「自覺和哪尊神有緣就能拜」過程中感到舒適自在，日後就能持續拜同一尊神，而補財庫道理與發薪水相似，每個月依照能力去補才有幫助，他直言：「沒人補一次旺整年的。」周道長分享，他曾見過信徒因事業好轉，將補財庫金額提高到10萬，令馬國賢不可置信驚呼：「10萬太誇張！」表示自己得跟進拜拜方式才行，Podcast《金馬講》每週一、四下午5點上線。

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(中時 )