亞歷桑那響尾蛇投手「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)26日投出難得的無安打比賽，率軍以7-0完封亞特蘭大勇士。賽後隊友上前簇擁著龐加納，大家開心慶祝，可惜在官方紀錄上，這場比賽只是「完投」「完封」而不是「無安打比賽」！

單日雙重賽只打7局，這是因應防疫而產生的特殊規定，官網記者去年解釋過，7局賽事只能計入完封與完投，但是自從1991年起，無安打比賽必須雙方打到9局才能算數。換言之，如果打到延長賽而讓比賽長度達到9局，這場才可以被列入無安打比賽。

事實上龐加納連四死球都沒有，差一點就是無人上壘的「完全比賽」。響尾蛇第2局出現守備失誤被攻上一壘，龐加納隨即讓對手雙殺打退場，勇士打者相當於是「21上21下」。至於在「突破僵局制」的計算，雖然延長賽開局就有跑者在二壘，但是這位跑者不會計入安打與上壘數，理論上可以投手仍可以透過突破僵局制拿到無安打或完全比賽。

龐加納固然神勇，但主要是勇士打者太差勁了，雙重賽的首戰他們也是慘遭響尾蛇完封。先發投手蓋倫(Zac Gallen)首戰完封7局只被敲1安（5-0獲勝），蓋倫說：「我已經知道雙重賽不列入無安打比賽，對手那支安打反而讓我欣慰。」意思是說像龐加納這樣真的投出無安打，只會更加扼腕為何不是9局比賽。勇士同時創下難堪紀錄，刷新聯盟雙重賽7局制度以來的最差表現。

(中時新聞網)