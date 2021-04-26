為解決台灣護理人力荒，衛福部與國衛院論攜手把脈，邀集數十位護理專家，為台灣未來10年護理人力發展凝聚共識，提出四大方向的前瞻規劃，俾以突破本土教育、臨床照護、法規層面等困難與障礙，共同開拓護理人力專業發展，確保民眾健康。

護理師是醫療體系中不可或缺的重要角色，台灣護理人力不足，是近年來大家關注的問題，世界衛生組織（WHO）在2020年的一份報告指出，全球護理人力短缺近600萬人，在COVID-19疫情的延燒下更是惡化並突顯了這個狀況。

為解決臺灣現況與各種外在影響因素對護理人力發展影響，在衛福部與國衛院論壇的支持下，提出未來10年護理人力發展的四大方向的前瞻規劃，重點為：

一、建構臺灣健康促進（health promotion）、疾病照護（illness care）、急性後期照護（post-acute care）、長期照顧（long-term care）所需本土護理人力發展最適政策架構指引，提升全國護理人員留任與執業率以及維護病人照護品質與安全。

二、應用臺灣科技資訊優勢，探討科技改善護理人力效率之創新模式（new care model）。

三、研析護理人力進階制度及業務範疇之可行模式。 四、提升護理人力之有效應用及護理專業發展。

國衛院表示，該建言書分為七大主題，各有其困境與問題，進行專家論壇分析後，整理出對應的目標、細部策略與指標，提供臺灣護理人力專業發展之建議。以護理人力的教育、考試、訓練與任用過程，並透過人力「輸入（input）─過程（process）─產出（output）」的概念，研析從護理人力之人才培育（護理教育）、護理專業之能力提升（專業認證、進階護理），以至從初級照護（primary healthcare）、次級急性照護（secondary healthcare）、至三級照護（tertiary healthcare）的執業場域（社區護理、醫院護理、急性後期與長照護理）之人力需求；再以科技護理橫貫人才培育、能力提升以及人力需求等層面的教育與應用。

國衛院表示，期望透過持續與相關單位溝通協調，能確保政策建言在未來執行的可行性，不僅是「論壇」階段，更期望達到接軌國際趨勢，突破臺灣本土教育、臨床照護、法規層面等之困難與障礙，共同開拓臺灣護理人力專業發展，以確保民眾健康。

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