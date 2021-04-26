素有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）公布今年度獲獎名單，台灣創新成果大放異彩！在全球400多項技術／產品參與角逐下，共2個研究機構加2家廠商奪得1金1銀3銅、獲獎數居全球第2，其中有4項技術都來自於經濟部科技專案成果。

經濟部技術處處長邱求慧表示，工研院獲得金牌獎的「AI立體式智慧倉儲系統」在創新服務的AI應用類，從眾多國際大公司中脫穎而出很不容易，不像美國有廣大腹地可以發展如國際電商平台的平面式倉儲，因應華人城市化地狹人稠發展立體空間倉儲，最高可以到14層貨架，再搭配穿梭式自動倉儲，立刻增加2倍以上的儲運空間，目前已與Yahoo奇摩、新竹物流與漢錸科技合作，並導入Yahoo奇摩在臺灣首座的AI立體自動化物流中心，是目前臺灣業界擁有最高儲量穿梭式自動倉儲的物流中心。 愛迪生獎，是紀念發明家愛迪生追求創意與卓越精神而設置，得獎單位大多是大公司、大企業，是國際上極具指標性的創新獎項，今年同獲金牌獎的還有康寧（Corning）、默克（Merck）、亞培（Abbott）、GoPro、美敦力（Medtronic）等國際大廠。 台灣的科技研發實力獲國際肯定，技術研發也鎖定全球科技趨勢。邱求慧表示，台灣中小企業有很多獨特技術，擁有良好的潛力與競爭力，不一要龐大的研發規模或組織即能展現創新實力，這次2021年愛迪生獎就是體現這個精神。此外，台灣硬體競爭力名揚全球，這次有兩項獲獎技術以應用在AI人工智慧的軟體有關，顯示台灣具備以軟體加值硬體、用軟硬整合創造更高附加價值的實力，非常難能可貴。

工研院銀牌獎「微生物染料開發與纖維應用」，以常用的安全微生物進行改造，利用醱酵與分離純化製程，生產數種可供棉與尼龍用的天然染料，過去台灣沒有生產化學染劑，未來隨著環保意識興起，染整的綠色製程深具潛力，不僅比化學染料更環保，色彩飽和度及水洗後顏色牢固程度也都更好，目前已與紡織大廠儒鴻及特用化學品領導品牌福盈科技進行先期驗證合作。金屬中心獲銅牌獎技術「連續式微型元件熱處理系統設備」為全球首創，生產出來的小齒輪硬度足夠，精度也非常準確，已應用在特斯拉的電動門把中，並獲BOSCH大廠供應鏈的認證，現與祥儀、興光工業等公司進行合作。另外，這次獲得銅牌獎的商之器公司之「行動醫療影像伺服器」是由資策會科專技術技轉，透過AI人工智慧大幅加速乳癌篩檢流程，檢驗報告從可能需要2週以上的時間，可望縮短至7-10天內，創新研發助商之器一躍國際。台灣廠商輝能科技以自主研發的「ASM主動安全技術」榮獲銅獎，這也是其二度榮獲愛迪生獎。邱求慧指出，電池是發展科技重要的核心技術，高容量、高安全的固態電池絕對是下一個國際重點發展趨勢，臺灣產業技術研發實力不容小覷。工研院院長劉文雄指出，愛迪生獎最重要的精神，是專注於創新研發成果落實在產品創新及服務上，這次獲獎彰顯本院推動的2030技術策略與藍圖的方向符合國際潮流，並以市場為導向的推動方向，而研發團隊的敏捷戰略得到肯定。為掌握疫後時代的宅經濟發威，本次榮獲金牌獎的「AI立體式智慧倉儲系統」，運用AI人工智慧發展需求預測與倉儲決策技術，將倉儲設計垂直發展，最高可達14層貨架，搭配穿梭式自動倉儲，立刻增加2倍以上的倉儲空間，達到「以物就人」運作，出倉時間更是減少6成，在促銷高峰期提升10倍貨量，已成功應用在AI立體自動化物流中心，讓該系統更快落實到產業，為消費者與產業創造雙贏的商機與先機。榮獲銀牌獎的「微生物染料開發與纖維應用」，利用有機碳源作為養份，以微生物菌株進行改造，對人體健康無虞，更提高染料生產效率，以製程無毒、低廢水，已與國內紡織大廠先期驗證合作，面對全球淨零碳排新趨勢，深化綠色製程，符合環保永續潮流，協助產業打進國際綠色供應鏈。獲得銅牌獎的「連續式微型元件熱處理系統設備」，金屬中心執行長林秋豐表示，隨著3C產品越來越輕薄短小，相關零組件也講求高精度與微型化，針對高複雜結構或直徑2mm以下的零組件，團隊整合自動進料、即時監測與即時調控主加熱爐、創新油槽與收料裝置、智慧化服務等功能，可降低人為經驗的依賴與摸索，以提升零組件的品質，整體收料率達到100％，良率達99％，更大幅降低交期時程與成本，現已導入特斯拉、BOSCH等國際大廠之供應鏈，並與祥儀、興光工業等公司進行合作，未來還可應用在醫療機械、機械手臂、電動汽機車、光電半導體、航太等，為國內產業提升製造競爭力。

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