交通部26日表示，有關民眾於國家發展委員會之公共政策網路參與平臺-國民提議（提點子）」提議「開放天竺鼠可以被帶上臺鐵與高鐵」，將責請臺鐵局、台灣高鐵公司檢討旅客攜帶寵物乘車規定。

交通部表示，經查鐵路運送規則第23條第1項規定：「旅客不得將危險物品、靈柩、屍體、未經鐵路機構許可之動物及對旅客、鐵路有危害或騷擾之虞之物品攜入車內。但警犬、導盲犬及專業訓練人員於執行訓練時所帶同之導盲幼犬，不在此限。」，同規則第73條第1項規定：「鐵路機構應依本規則規定訂定旅客、包裹及貨物運送契約，報請交通部備查後公告實施；變更時亦同。」。

交通部接續提到，現行臺鐵、高鐵旅客運送契約已有旅客攜帶寵物乘車相關規定，有關民眾建議開放天竺鼠乘車事宜，本部已責請臺鐵局及鐵道局督導台灣高鐵公司綜合考量車廂空間、安全與公共衛生、其他旅客權益等併為檢討研議，倘有涉及各該旅客運送契約修正，再依鐵路運送規則第73條規定報請本部備查後公告實施。

(工商 )