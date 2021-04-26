64歲資深藝人小亮哥(王培芳)是童星出身，在圈內活躍數十年，才漸漸淡出螢光幕前，但即便如此，他仍持續在廣播界效力，手上有幾個廣播節目，主持了18年之久，不料近期爆出他無預警退出廣播界、全面退休，事後他本人認了此事，吐露心酸內幕，為此才突然決定不幹了。

為綜藝圈貢獻大半輩子的小亮哥，近年是半退休狀態，畢竟有了些年紀，身體狀況不穩，不久前星妻林姿佑才吐露他狀態不太好，3月中的某天突然暈眩，林姿佑說小亮哥這幾年有點發胖，有在幫助他控制飲食，推測會突然暈眩，是因為他前兩天外出喝酒，回來又沒睡好，還喝了咖啡因高的生茶，加上天氣起伏變化，才突然這樣，坦言他其實很需要人照顧。

但小亮哥淡出幕前，卻對主持的廣播節目不離不棄，據《自由時報》報導，廣播工作他堅持了18年，他的節目是周一到周六、每天上午跟下午各2小時的live，在節目中小亮哥會叫賣商品，有時業績好，他一個月收入可破20萬，不料近日竟爆出他要退出廣播圈，小亮哥也認了此事，表示是他主動求去。

小亮哥表示如今大家都用手機影音娛樂，聽廣播的人越來越少，電台因此在人力上縮編，而他一個人身兼多職，因此產生危機意識，更吐露「老闆很多小動作我看得出來」，覺得自己一把年紀了，也想要面子，「所以決定乾脆先講不做了」。

全面退休後，小亮哥有更多時間陪伴老婆、家人，老婆也贊成他的決定，說他現在氣色好多了，身體也變健康，況且他們還有自己的事業，且林姿佑表示，其實有其他工作收入更好，大讚小亮哥：「他一個60多歲老人還是有很多潛力！」。

(中時新聞網)