北捷上週（23日）接獲民眾投訴，有一對男女坐在車廂角落的乘客，在淡水信義線行經大安站時，居然當場脫下口罩，「餓到」吃起來，兩人甚至還上演餵食秀，一臉以為站務人員沒看到就沒關係的樣子。對此北捷今（26）日強調，雖然同仁沒看到違規飲食的旅客，但捷運局仍會根據監視器畫面追查身分，並開罰1500元至7500元。

台北捷運明文規定乘客禁止於站內及車廂內飲食，但根據北捷表示，上週（23日）有民眾直擊2名乘客行徑誇張，在淡水信義線行經大安站時，1人喝湯、1人拿餐盒就直接在車廂內脫下口罩「開動」，而且見兩人左顧右盼、四處張望的神色，感覺在互相把風，明顯知法犯法，儘管當時是離峰時刻，車上乘客並不多，可那2人完全無視「防疫期間」的嚴重性，還有在一旁緊盯的檢舉民眾，不斷把食物往嘴裡塞，囂張態度讓人傻爆眼。因此該民眾當下即致電給北捷客服投訴，無奈客服轉告知司機員需要耗費一些時間，以至於錯過攔查的黃金時機，站務人員到場前2名乘客已於台北101/世貿站下車，為此北捷建議，民眾可直接利用車廂內對講機向司機反應。

雖然被這對男女跑了，但北捷表示為維護環境清潔及系統安全，絕對會依照投訴民眾提供的影像，並調閱監視攝影系統及旅客進出資料，追查違規飲食的乘客身分，並依照「大眾捷運法」第50條第1項第9款處1500元至7500元罰鍰，民眾千萬別心存僥倖，以身試法。

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(中時新聞網)