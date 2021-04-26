這兩天的華南雲雨帶移入，究竟為台灣地區帶來多少降水？有下對地方嗎？臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇」分析，這一波雨在台南下得很精準，「中部就要多加油了」。圖上清楚可見，正在限水的中部地區，幾乎毫無累積雨量，北邊的竹苗、南邊的南高屏都有雨，唯獨中部被跳過。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，他們把總雨量圖套疊各水庫集水區，比較這幾天的雨「究竟有沒有下在該下的地方？」南部的表現令人激賞，台南有50至65毫米，且集中在集水區；屏東也有40至55毫米。

反觀水情最緊繃的中部地區，呈現「灰色一片」，也就是幾乎沒有累積雨量，包括台中、彰化、南投，都沒什麼雨。隔著中央山脈的東部，宜蘭、花蓮、台東也都有下雨，其中花蓮雨勢還不小。

目前預估下波鋒面將在後天抵達，屆時全台灣都會下雨，「有望帶來一波較大雨勢」，不過颱風論壇認為，還是等下了之後再說吧。

(中時新聞網)