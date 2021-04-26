由於美元持續疲軟，加上主要生產國智利的潛在罷工威脅到本已緊張的銅精礦市場，進一步提振了銅價上揚，並創近10年以來新高。據消息指出，美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將在本周政策會議上迴避有關縮減債券購買的論題，從而使以美元計價的金屬比其他貨幣持有人便宜，美元因此下跌至兩個月低點。

截至周一(4/26)台北時間13:45，英國金屬交易所(LME)三個月期銅上漲1.2%，來到每公噸9663美元，盤中最高一度觸及每公噸9670美元。(商品行情網)

(時報資訊)