螞蟻雄兵搭航運衝浪攻，台股指數站上17550點再創新高！資金行情波濤洶湧，散戶螞蟻雄兵也展現大無畏的氣勢，鎖定盤面最強勢的航運類股及原物料股沖沖樂，在散戶強勢搬象下，航運類股的長榮(2603)、裕民(2606)、陽明(2609)、志信(2611)、萬海(2615)、中航(2612)、台航(2617)、台驊投控(2636)、建新國際(8367)同步漲停作收，慧洋-KY(2637)、新興(2605)也強勢收高。

鋼鐵類股亦表現不錯，第一銅(2009)、春雨(2012)、中鴻(2014)及新光鋼(2031)高掛紅燈，中鋼(2002)也穩步走高，電纜類股則有華新(1605)強攻漲停板，傳產類股展現吸金大法，讓電子類股因失動能相形失色，電子權值股中僅聯電(2303)表現較佳，在傳產類股持續上演噴出及金融類股增溫帶動下，台股指數開高走高，順利站上17550點，終場加權股價指數為17572.29點，上漲272.02點，成交量4680.48億元，OTC指數為212.95點，上漲2.11點，成交量975.66億元。

今天盤中上市各類股以航運類股及電纜類股表現最佳，均上漲6.87%，其次是鋼鐵類股，上漲5.21%，表現較差者為百貨類股、其他電子類股及觀光類股，其中百貨類股下跌1.56%，其他電子類股下跌0.45%，觀光類股下跌0.06%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲3.17%，表現最差為資訊服務類股，下跌0.26%。

就技術面來看，今天台股在傳產類股持續噴出下，指數開高走高，終場上漲272.02點，以17572.29點作收，再創台股指數新高；上周加權指數一度衝至17428點歷史新高，指數短暫回測10日線後再上攻，今天台股指數再度價量齊揚創高，目前短中長期均線仍為多頭排列，指數仍站穩五日均線上，且下檔有十日線及萬七整數關卡雙重支撐，整體多方格局不變，在資金行情未退燒下，台股指數仍有再創高的機會。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，本周是法說及財報密集公布的一周，大盤短線在4月22日爆量大跌後，盤勢有效降溫，隨籌碼逐步回流電子股，待法說會後展望釋出，績優股可望再起漲勢；傳產族群部分，預期具產品報價上揚及殖利率題材類股仍將吸引資金流入，本周除了台股法說之外，重點聚焦周四清晨美國聯準會貨幣政策決議，周五則關注美國3月PCE物價增速及中國PMI採購經理人指數。美股企業財報公布進入高峰，尖牙股中的Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google母公司Alphabet；消費類股中的Tesla、福特汽車、Starbucks、麥當勞；能源龍頭Exxon Mobil、Chevron；其他如Visa、Mastercard等重要個股均將陸續公布。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，目前總經仍偏正面，全球加快疫苗施打進度，預期美國在今年下半年可達到群體免疫門檻，有助於刺激全球景氣上揚，另一方面，美國就業人口尚未回復至疫情水準，在未達充分就業前，聯準會仍不會升息，雖然聯準會主席近期釋出Tapering訊息，但預期最快第四季才有可能縮減購債，因此，資金面仍持續寬鬆；在基本面上，全球補庫存動作持續，將支撐美台企業獲利維持上修周期，繼2020年僅有科技股上修獲利預估外，2021年科技、傳產均進入上修周期，台股可望延續高檔震盪格局，逢回就是加碼時機，由於4~5月進入財報季，個股表現將優於指數表現，優先布局財報績優股。

魏永祥指出，整體而言，只要企業獲利維持成長動能，股市多頭格局即不會改變，故後續企業獲利的表現仍是引導股市方向的重要關鍵，以2021年台股企業獲利成長性來看，仍能支撐多頭格局。選股方面，5G、半導體、網通等族群持續看好，另外，優質中小型股、高殖利率、利基型傳產股、原物料股等亦有表現空間。

(時報資訊)